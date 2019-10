Nieuwe Col de la Loze meteen het dak van de Tour: “Hét prototype van de col van de 21ste eeuw” DMM

15 oktober 2019

13u16 0 Tour de France Nieuwigheidje in de Tour: de Col de la Loze. Het nieuwe dak van de Tour werd nog nooit eerder bedwongen in de Ronde van Frankrijk. Koersdirecteur Christian Prudhomme noemde het op de presentatie in Parijs een “klim van de 21ste eeuw.”

Het is een Tour voor klimmers geworden, de editie van 2020. Met vier aankomsten bergop zal Egan Bernal zijn hart kunnen ophalen, onder meer op de Col de la Loze. De nieuwste beklimming in de Tour werd uitgeprobeerd in de Ronde van de toekomst. Nu is het aan de grote jongens. De Col de la Loze is met een top op 2.304 meter boven de zeespiegel meteen het dak van de Tour. De cijfers: 21,5 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%.

Toch is er meer. Koersdirecteur Christian Prudhomme waarschuwde de renners voor de beklimming die de apotheose van de zeventiende rit moet vormen. “De ontdekking van de Col de la Loze zal een schok zijn. Sommige bochten zijn even steil als de Muur van Hoei. De Col de la Loze is door zijn bijzondere profiel hét prototype van de col van de 21e eeuw.”

Etape 17 / Stage 17

🚩 Grenoble - Méribel (Col de la Loze) 🏁 168 km #TDF2020

⛰ Col de la Madeleine : 17,1 km, 8,4%

⛰ Col de la Loze : 21,5 km, 7,8%



Deux géants à gravir pour une étape décisive ! / Two giants have to be tamed on what will be a decisive stage! pic.twitter.com/qFnRbmn5jP Tour de France™(@ LeTour) link

🎬 Le Col de la Loze, a newbie on the Tour's route.

🎬 Le Col de la Loze, un nouveau-venu sur la route du Tour.#TDF2020 pic.twitter.com/ZLwCjpyHH4 Tour de France™(@ LeTour) link