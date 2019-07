Nieuwe bergkoning Wellens: “Aan voet van laatste klim zat ik met een leegloper” GVS

08 juli 2019

18u02 4

Tim Wellens gooide net voor de heuvelzone zijn medevluchters overboord en zag zijn knappe onderneming beloond met de bolletjestrui. “Ik had een heel goede dag”, sprak de renner van Lotto-Soudal na de finish. “Al was het niet de bedoeling dat ik in de vroege vlucht zou zetten. Thomas De Gendt ging normaal in de ontsnapping gaan. Maar hij is een beetje het slachtoffer van z’n eigen succes en de ploegen lieten hem niet gaan. Ik moest maar één keer proberen en zat in de goede ontsnapping.”

Wellens kreeg nadien tijdens zijn solo af te rekenen met pech. “Aan de voet van de laatste klim had ik een leegloper. Dat was zeer vervelend want ik kon niet meer rechtstaan, anders zat ik op de velg. Boven was er geen neutrale service. Dat is jammer, maar ik mag al tevreden zijn met de bolletjestrui. Een mooi souvenir.”