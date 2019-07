Nieuw succes voor Jumbo-Visma in Tour: Van Aert en co winnen ploegentijdrit, Teunissen blijft leider XC

07 juli 2019

16u42 90 Tour de France De tweede dag in de Tour, een nieuw succes voor Jumbo-Visma. Wout van Aert en zijn ploegmakkers wonnen met overmacht de ploegentijdrit in Brussel. Team Ineos en Deceuninck-Quick.Step werden respectievelijk tweede en derde. Mike Teunissen blijft leider.

Op het menu vandaag in de Tour de France: een ploegentijdrit van 27,6 kilometer in Brussel. “Het gaat ontzettend hard gaan”, klonk het vooraf bij parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Zou het snelheidsrecord van Orica-GreenEDGE (57,84 km/u) aan diggelen gereden worden? Hoe dan ook: Team Ineos beet vandaag de spits af.

Geraint Thomas en co legden het traject af in een tijd van 29 minuten en 18 seconden. Meteen ook de richttijd van de dag. Onder andere Groupama-FDJ, Astana, CCC, Katusha-Alpecin, Team Sunweb, Bahrain-Merida en EF Education First beten hun tanden stuk op de chrono van Geraint Thomas en co.

Vervolgens rolde Deceuninck-Quick.Step van het startpodium. “Wij gaan voor de zege”, vertelde Yves Lampaert voor de start. De blauwhemden reden een prima ploegentijdrit, maar strandden uiteindelijk op 82 honderdsten van Team Ineos. Nét niet.

Maar dan was het de beurt aan Jumbo-Visma. Bij het eerste tussenpunt was de Nederlandse WorldTour-formatie ruim sneller dan de tegenstand. Bij Team Ineos wisten ze toen al hoe laat het was.

Uiteindelijk doken Van Aert en co liefst twintig tellen onder de tijd van Ineos, goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 57 km/u. Geen snelheidsrecord, maar dus wel een nieuwe triomf voor Jumbo-Visma. Nog meegeven: Van Aert is de nieuwe drager van de witte trui, Mike Teunissen blijft leider.