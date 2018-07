Nieuw record voor Sagan, maar voetbal? "Huh, I don't care!" JDK

11 juli 2018

Moderne wielrenners die Eddy Merckx overtreffen? Jawel, ze bestaan. Peter Sagan deed het gisteren in Sarzeau met zijn twintigste... tweede plaats in een individuele Touretappe ooit. In dat onzalige klassement gaan nu enkel nog Erik Zabel (22) en Sean Kelly (21) de drievoudige wereldkampioen vooraf. Sagan is Zabel wél voorbij wat het aantal groene truien betreft. Met 89 dagen is hij nu de absolute recordhouder.

Ondanks een knappe remonte legde Sagan nipt de duimen voor Fernando Gaviria. "De tegenwind was hét 'big issue' in de lange laatste rechte lijn. Dat maakte timing en positionering cruciaal", aldus de Slovaak. "Misschien had ik beter in het wiel van André Greipel gezeten in plaats van omgekeerd. Maar goed: tweede is altijd beter dan derde. Ik blijf overeind en red ten slotte ook mijn groene trui. Die strijd wordt spannend tot in Parijs."

"Hoe ik Gaviria moet kloppen in de sprint? Met betere benen, misschien? Huh. Of hopen op een foutje van hem. En anders: geduld oefenen. Tot na de bergen." Een uitsmijtertje, tot slot. Wie er de halve finale op het WK voetbal in Rusland zou winnen, wilde een Franse journalist weten: Frankrijk of België? "Haa, well... Huh... (koel) I don't care. Kan me eigenlijk niets schelen." (JDK)