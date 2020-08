Nice kleurt rood, maar de Tour komt niet in het gedrang: “Dit is een beslissing van de Belgische overheid” BA

27 augustus 2020

06u00 0 Tour de France Het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderde het reisadvies voor Alpes-Maritimes, het departement waarin Nice ligt, gisteren naar rood. Dat wil zeggen dat reizen naar het gebied niet langer is toegestaan en dat wie terugkeert uit Nice en omstreken veertien dagen in quarantaine moet. Een probleem voor de Tour?

Neen. “Want dit is een beslissing van de Belgische overheid”, zegt men bij Tourorganisator ASO. “Voor de Franse autoriteiten is er niks veranderd. De Tour komt niet in het gedrang.”

Zelfs als de Franse overheid Nice rood zou inkleuren, is dat niet meteen een probleem. De Tour heeft dit jaar, omwille van de coronadreiging, een uitzonderlijk statuut gekregen waardoor de race ‘boven’ de departementen staat. “De regels waaraan de Tour zich moet houden zijn van toepassing op het volledige grondgebied en voor de hele duur van de wedstrijd”, klinkt het.

500.000 mondmaskers

Sowieso zijn er strenge maatregelen van kracht: zo zitten de teams in een aparte bubbel die amper contact heeft met de buitenwereld. Voor iedereen die in de race werkt, of die naar de wedstrijd komt kijken, geldt een mondmaskerplicht. De organisatie zal de komende drie weken tussen 400.000 en 500.000 mondmaskers uitdelen aan het publiek.

In de start- en aankomstzones zijn maximaal 5.000 personen toegelaten. In Nice zijn dat er maar 2.500 — dat is wél een aparte maatregel, net omwille van het verhoogde risico. De politie zal massaal controleren langs het parcours, met speciale aandacht voor de 26 belangrijkste beklimmingen en cols in deze Tour. Die laatste zijn trouwens enkel toegankelijk per fiets of te voet.

Slecht nieuws voor fans

Voor Belgische wielersupporters is het nieuwe reisadvies voor Nice wel een vervelende zaak: zij zullen hun trip moeten afzeggen. De Belgische media verkeren in een speciaal geval: het gros van de journalisten is al in Nice. De kans dat zij in afzondering moeten bij hun terugkeer in België is klein, want tegen dan is de quarantaineperiode van veertien dagen sowieso gepasseerd.

Er loert wel een ander gevaar om de hoek: op dit moment kleurt ook Parijs rood, wat dus wel zou leiden tot verplichte quarantaine na de slotrit. De renners zullen daar normaal gezien aan ontsnappen. Net als de Rode Duivels mogen zij als topsporters rekenen op een aparte behandeling: wie zo vaak getest wordt, wordt bestempeld als een laag-risicogeval.

Nog dit: behalve de streek rond Nice en Parijs liggen er geen andere departementen met rode kleur op het parcours van de Tour. De wedstrijd speelt zich dus grotendeels af in ‘veilig’ gebied.