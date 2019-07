Net niet voor de Belgen: Impey is Benoot te snel af in Brioude JH/DMM

17u31 38 Tour de France Daryl Impey heeft de negende rit in de Tour gewonnen. De Zuid-Afrikaanse kampioen was op Quatorze Juillet medevluchter Tiesj Benoot te snel af. Oliver Naesen en Jasper Stuyven finishten ook in de top vijf. Julian Alaphilippe behoudt zijn gele leiderstrui.

Een extra glas champagne, een pizza en - naar we durven vermoeden - een handvol M&M’s. Met die feestmaaltijd mocht Thomas De Gendt na zijn prestatie van gisteren het bed induiken. Een dag later wachtte opnieuw een kans voor de aanvallers. “Ik zal proberen, maar ik hoop dat Tim Wellens mee in de vlucht zit”, vertelde De Gendt net voor de start.

Geen Wellens en ook geen De Gendt vooraan. Wel Tiesj Benoot voor Lotto Soudal. Op Quatorze Juillet kreeg onze landgenoot het gezelschap van dertien anderen. Daarbij met Jasper Stuyven en Oliver Naesen nog twee Belgen. Zou het, twee dagen op rij een Belgisch feestje in de Tour? Met onder meer Impey, Boasson Hagen en Roche was de concurrentie niet min.

Het peloton was er gerust op. De aanvallers kregen tien minuten voorsprong en meer. Het was wachten op de finale hoe het spel om de ritzege zou worden gespeeld. Simon Clarke opende als eerste, Lukas Pöstlberger nam over. De Oostenrijker kan een potje hardrijden, maar reed met zijn hoofd tegen de muur. Op de laatste hindernis van de dag was zijn verhaal voorbij.

Dat van Benoot, Stuyven en Naesen kreeg een nieuw elan. Benoot dunde verder uit op de Côte de Saint-Just en reed daarmee Naesen en Stuyven in het verlies. Samen met de - in principe snellere - Impey trok onze landgenoot dalwaarts. De twee andere Belgen deden wat ze konden in de achtervolging, maar tevergeefs.

Benoots enige kans was om op de verrassing te spelen. Dat probeerde de renner van Lotto Soudal ook, maar Impey liet zich niet ringeloren. De Zuid-Afrikaanse kampioen kwam er vlot over en won met lengten voorsprong. Net niet dus voor de Belgen, al kunnen we ons zeker weer optrekken aan de knappe prestaties van Benoot, Naesen en Stuyven.