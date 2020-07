Negen Belgen wonnen op nationale feestdag in de Tour, de laatste 35 jaar (!) geleden DMM

21 juli 2020

12u45 0 Tour de France Twee jaar geleden was Jasper Stuyven er o zo dicht bij, maar Omar Fraile verpeste een tiende Belgische triomf op de nationale feestdag. Negen landgenoten wonnen dus wél op 21 juli in de Tour, de laatste liefst 35 jaar geleden.

Het is van 21 juli 1985 geleden dat een landgenoot kon winnen op de dag van de Belgische onafhankelijkheid. En dan nog wel op de Champs-Elysées. 35 jaar terug in de tijd was Rudy Matthijs de beste op 's werelds meest bekende boulevard. Matthijs won in het truitje van Hitachi de allerlaatste massasprint in de Tour van 1985 voor Sean Kelly en Francis Castaing. De Oost-Vlaming wist dat jaar zo zijn derde ritzege in de wacht te slepen. Van een succesvolle Tour gesproken.

In totaal wisten overigens 9 landgenoten in de geschiedenis van de Tour naar de bloemen te rijden op de nationale feestdag. De allereerste was Louis Heusghem in 1912. Na één van de langste ritten die de Tour ooit heeft gekend (470 kilometer) was hij in Brest de eerste na een tocht van - hou u vast - 16 uur en ruim 7 minuten. Latere Tourwinnaar Odile Defraye (ook al een Belg) druppelde als tweede binnen op meer dan een halfuur. Verder vinden we op het lijstje grote namen als Lucien Van Impe, Eddy Merckx en Fred De Bruyne terug.

Winnende Belgen op 21 juli

21 juli 1985: 22ste rit, Orléans-Parijs, 196 kilometer (vlakke slotrit), Rudy Matthijs

21 juli 1983: 19de rit, Morzine-Avoriaz, 15 kilometer (klimtijdrit), Lucien Van Impe

21 juli 1974: 22ste rit, Orléans-Parijs, 146 kilometer (vlakke slotrit), Eddy Merckx

21 juli 1954: 13de rit, Luchon-Toulouse, 203 kilometer (vlakke rit), Fred De Bruyne

21 juli 1948: 17de rit, Mulhouse-Straatsburg, 120 kilometer (individuele tijdrit), Roger Lambrecht

21 juli 1933: 21ste rit, La Rochelle-Rennes, 266 kilometer (vlakke rit), Jean Aerts

21 juli 1922: 14de rit, Metz-Duinkerke, 433 kilometer (vlakke rit), Félix Sellier

21 juli 1913: 12de rit, Geneve-Belfort, 335 kilometer (bergrit), Marcel Buysse

21 juli 1912: 12de rit, La Rochelle-Brest, 470 kilometer (vlakke rit), Louis Heusghem

