Naesen ziet de bollen naar kopman Bardet gaan (zonder dat die daar echt veel voor moet doen): “Trots op Romain” DMM

27 juli 2019

17u30 0 Tour de France De prijzen zijn verdeeld in de Tour. Het geel en het wit zijn voor Bernal. De groene trui logischerwijs voor de zevende keer voor Sagan. En de bollen? Die gingen naar Romain Bardet. Zonder dat die daarvoor écht veel moest doen.

Nog voor Julian Alaphilippe en nog voor Thibaut Pinot was hij de Frans Tourhoop, maar Romain Bardet zakte er he-le-maal door in de eerste helft van de Ronde van Frankrijk. De kopman van AG2R was gekomen voor het hoogste. Zonder Dumoulin en Froome zou het dan toch één keer moeten lukken. Niet dus, al is er met de bollentrui nu wel een troostprijs.

Jammer wel voor Tim Wellens. Na 15 dagen in de bollentrui moest hij donderdag de bollen afgeven aan de Fransman. Bardet reed op weg naar Valloire in het zog van Quintana naar 86 punten in de bollentrui. Met het wegvallen van de rit naar Tignes lag de strijd op weg naar Val Thorens wel nog open. Op de slotklim waren immers nog 40 punten te verdienen voor de eerste renner aan de aankomst. Ook de tweede kon nog 30 punten sprokkelen.

Wellens probeerde het vroeg in de rit tegen beter weten in. Onze landgenoot had de vlucht van de dag laten rijden, maar probeerde met kamergenoot Thomas De Gendt dat foutje recht te zetten. Hun koppeltijdrit leverde niets op en dus was al snel zeker dat Wellens de bollen niet terug zou veroveren.

Bleven nog enkelen over. Bardet moest als leider halverwege de slotklim afhaken. Geen punten dus voor de Fransman. Daarna nog drie kanshebbers: Simon Yates (59 punten), Nairo Quintana en Egan Bernal (beiden 58 punten). Yates probeerde het even, maar waaide snel terug. Bernal was tevreden met het geel en Quintana kon niet meer. Doordat de ritzege en de 40 punten voor het bergklassement naar Nibali gingen, hoefde Bardet eigenlijk enkel nog boven te komen. Bollentrui binnen.

Naesen: “Trots dat Romain de knop heeft omgedraaid en voor de bollen is gegaan”

Eindstand bergtrui

1. Romain Bardet: 86 punten

2. Egan Bernal: 78 punten

3. Tim Wellens: 74 punten

4. Damiano Caruso: 67 punten

5. Vincenzo Nibali: 59 punten