Naesen is snelste Belg: “Maar dat was niet echt spurten hé” - Teleurgestelde Meurisse: “Bergtrui was een droom” Redactie

06 juli 2019

Oliver Naesen sprintte naar een achtste plek en was daarmee de eerste Belg in de openingsetappe van de Tour door Brussel. “Ik mocht me zeker niet laten insluiten, ik zocht de safe zone op, zodat ik altijd nog een kant op kon bij een valpartij”, blikte onze landgenoot van AG2R terug. “Want op de eerste dag wil je niet meteen vallen. Top tien? Dat was niet spurten hé. Gewoon volgen”, reageerde Naesen bescheiden.

Meurisse: “Zeer ontgoocheld”

Xandro Meurisse bikkelde met Greg Van Avermaet op de Muur van Geraardsbergen om de bollentrui. “Ik was meteen ontgoocheld. Het was mijn doel en een droom om die trui te nemen. Maar als ik het één iemand gun uit die ontsnapping, was het Greg wel. Maar het is heel jammer voor mij en vooral voor de ploeg.