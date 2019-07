Naesen: “Ik voel dat Bardet mij vertrouwt” Niels Vleminckx

04 juli 2019

10u49 0 Tour de France AG2R rekent op Romain Bardet om de Tour te winnen. Romain Bardet rekent op Oliver Naesen om hem daarbij te helpen. “Ik voel dat hij mij vertrouwt.”

“De druk op Bardets schouders is groot. Hij is de kopman. Het parcours is zelfs zo’n beetje op zijn maat gemaakt. Wij moeten hem helpen. En ik voel steeds meer dat hij in de koers naar mijn mening vraagt. En dat hij vertrouwen heeft als hij in mijn wiel zit.”

Naesen zelf zal wel af en toe zijn kans mogen gaan. “Dat zullen we op het moment zelf beslissen.” Een zekerheid: Naesen zal zaterdag niet voor de bolletjestrui gaan op de Muur van Geraardsbergen. “Ik moet er zijn om Bardet in positie te brengen. Want de kans is heel groot dat er valpartijen zullen zijn.”

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!

Zelf deelnemen aan de Tour? Ook dat kan! Waag je kans in onze Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen.