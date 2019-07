Na dertig jaar heeft laatste Nederlandse geletruidrager een opvolger: “Het zat eraan te komen” Redactie

07 juli 2019

13u58

Bron: VTM NIEUWS 0

Na zijn krachttoer gisteren vertrekt Mike Teunissen met Jumbo-Visma als laatste in de ploegentijdrit. Het is liefst dertig jaar geleden dat een Nederlander de gele trui mocht aantrekken. De laatste: Erik Breukink in 1989. Net hij was vandaag op de Muur van Geraardsbergen voor een toertje met enkele andere gloriën. “Die gele trui voor Nederland zat er een keer aan te komen, maar het was toch een onverwachte wending.” Ook van de partij: Greg LeMond, Rudy Pevenage en Joop Zoetemelk.