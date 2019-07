Na de witte trui het gele exemplaar voor Van Aert? “Ik zal het er met Mike over hebben” GVS

07 juli 2019

18u08

Bron: VTM NIEUWS 14

Weer feest voor Wout van Aert. Dankzij winst in de ploegentijdrit hangt de gele trui nog wat steviger rond de schouders van Jumbo-collega Mike Teunissen. Op de koop toe is de drievoudige wereldkampioen uit het veld de nieuwe drager van de witte trui. “Het was de bedoeling dat ik en Tony (Martin, red.) de groep zouden leiden en de langere beurten voor onze rekening zouden nemen. Tony heeft daar ervaring in, voor mij was het toch bang afwachten of dat zou lukken. Maar ik voelde me heel goed. Dit is machtig. Twee ritten winnen met de ploeg in Brussel is een droomstart.”

En nu het geel overnemen van zijn ploegmakker? “We zullen het er wel nog over hebben, maar de rit van morgen ligt Mike ook. Dit witte truitje is ook niet verkeerd.”

De Plus: “We hebben de tijdrit van ons leven gereden”