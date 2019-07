Mysterieuze opgave Dennis in Tour, kansen Van Aert stijgen in tijdrit XC

18 juli 2019

16u17

Bron: Belga 0 Tour de France Rohan Dennis is één dag voor de individuele tijdrit uit de Tour gestapt. De Australiër, regerend wereldkampioen tijdrijden, was samen met onze landgenoot Wout van Aert (Jumbo-Visma), één van de favorieten op winst tegen de chrono. Naar verluidt gaf Dennis op na een discussie met de sportdirecteur.

Bahrain-Merida geeft vooralsnog geen toelichting op de exit van Dennis. "Onze prioriteit is het welzijn van al onze renners. We melden pas iets over Dennis totdat is uitgezocht wat hem is overkomen. Ondertussen blijven we onze renners in koers ondersteunen", meldde de ploeg in een vage tweet.

De Australiër had deze Tour nog geen indruk gemaakt. Hij stond 102de in het algemeen klassement en was in geen enkele rit in het stuk voorgekomen.

🇫🇷 #TDF2019



Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race. Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

No formal team statement yet. But Dennis stopped at the feed zone and came back in a team car, we’re told.



Dennis didn’t talk to reporters. pic.twitter.com/EQ5ku4qgfJ Caley Fretz(@ CaleyFretz) link