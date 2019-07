Moet Tour-organisatie ingrijpen? Col d’Iseran bedekt onder laagje sneeuw XC

16 juli 2019

12u20 2

Binnen tien dagen moet het Tour-peloton over de Col d’Iseran. Die col is met 2.770 hoogtemeters het dak van deze Ronde van Frankrijk. Maar: de zware beklimming is momenteel bedekt onder een laagje sneeuw. Mogelijk moet de Tour-organisatie een alternatief traject voorzien. Al hoeft er nog niet gepanikeerd te worden: de etappe staat ‘pas’ op vrijdag 26 juli op het programma.

Eerder dit seizoen moest de organisatie van de Giro de passage van de Gavia schrappen. De metershoge sneeuwmuren maakten het onmogelijk om de mythische helling in de afgelopen Ronde van Italië te bedwingen.

Een beeld van de Col d’Iseran:

Prévenez les coureurs du @LeTour de sortir la petite laine et de prendre les boyaux neige pour l'ascension de l'Iseran d'ici à une grosse dizaine de jours!!! Photo prise le 15 juillet 2019. @francetvsport @DansLaMusette @Fou_de_Bessans pic.twitter.com/Hu4uZDGxQr Guillaume LE GOSLÈS(@ Le_Roi_Cest_Moi) link