Misnoegde ploegleider heeft het gehad: "Op die manier devalueren ze de Tour" MDB

19 juli 2018

16u56

Bron: L'Equipe 0 Tour De France Marc Madiot gaat al een tijdje mee in de wielerwereld, maar er moet de ploegleider van Groupama-FDJ toch iets van het hart. Volgens de 59-jarige Fransman moeten de renners opletten dat ze de Tour de France niet devalueren. "Let op wat jullie doen want jullie zijn bezig met de mythe te doorbreken!"

De ploegleider, die het hart telkens op de tong heeft, ziet een voor hem jammerlijke trend in 'La Grande Boucle'. Renners die al vroeg wegspringen uit het peloton en na een klim zich meteen weer laten uitzakken. "Ik zag een renner in de ontsnapping gaan, de beklimming doen om dan te stoppen en zich weer in het peloton te integreren. Dat na het nemen van één miserabel punt voor de bolletjestrui op een beklimming van vierde categorie!", vertelde hij gisteren voor de start aan L'Equipe.

Madiot heeft het over de actie van Warren Barguil. "Ik spreek niet over hem specifiek, maar over de renners in het algemeen. Ik zeg hen: 'Let op wat jullie doen, want jullie zijn het fietsen aan het ondermijnen, de Tour aan het devalueren en de mythe aan het doorbreken!'"

Hij zegt er meteen bij dat zijn ploeg Groupama - FDJ uit een ander vaatje tapt. "Wij zijn - ik op kop - allemaal op zoek naar een zege in een etappe, maar er is iets mis. We zitten in de show, in het spektakel. Sommigen denken alleen maar aan het terugwinnen van de investeringen. Daarmee devalueren ze de Tour. We lopen weg van het geleverde werk dat iedereen bewondert. Het is dat werk dat onze geschiedenis, onze identiteit en de Tour heeft gemaakt tot wat het vandaag is."

