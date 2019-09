Minifeestje na laatste bergrit: “Net een pintje naar binnen gewerkt” Redactie

04 september 2019

23u47

Bron: Telefacts 0

Na de laatste bergrit werd er bij Jumbo-Visma een minifeestje gehouden. Vooral Laurens De Plus voelde zich in z'n sas. “Net een pintje naar binnen gewerkt”, klonk het. “Laurens, je reed hard. Amai”, vertelde Steven Kruijswijk, die zich verzekerde van de derde plek in het eindklassement. “Ik deed het voor jou”, reageerde De Plus.