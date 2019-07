Mindere Tour van team Philipsen zou liggen aan nieuw sportdrankje: “Totaal gebrek aan management” DMM

30 juli 2019

13u08

Bron: Cyclingnews 0 Tour de France Niet de Tour die ze gehoopt hadden bij UAE Team Emirates. Voormalig renner en analist Thor Hushovd denkt de verrassende reden te kennen. Volgens de Noor lagen de mindere prestaties aan... de nieuwe sportdrank die het team in deze Tour gebruikte.

Fabio Aru 14de op een klein halfuur en Daniel Martin 18de op ruim drie kwartier. Alexander Kristoff die maar één keer echt aan sprinten toe kwam en op die ene tweede plaats na geen enkele keer de top vijf haalde. Geen ritzeges. Slechts €22.930 aan prijzengeld - enkel Dimension Data en Katusha-Alpecin moesten het van de WorldTour-teams met minder stellen. Stellen dat de Tour van UAE Team Emirates je dat niet was, is nog zacht uitgedrukt.

Op Jasper Philipsen na kon geen enkele renner van het team uit het Midden-Oosten zijn stempel drukken. Ook Daniel Martin niet. De Ier die in het verleden nog goed was voor ritzeges en drie eindnoteringen in de top tien vertelde net voor het einde van de rittenkoers dat hij zich nochtans goed voelde. “De conditie was er, maar er is iets wat me blokkeert. Het is frustrerend.” Een vreemde opmerking van Martin bij Cyclingnews waar hij nog het volgende aan toevoegde. “Ik ken de reden, maar ik kan ze niet vertellen. We moeten er met de ploeg eens naar kijken en het bespreken.”

Enter Thor Hushovd. De Noor die voor TV2 Noorwegen als wieleranalist in de Tour aanwezig was, heeft met Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrom en Vegard Stake Laengen drie landgenoten bij UAE Team Emirates. De voormalige wereldkampioen heeft dus wel zijn ingang in het team. Volgens Hushovd zou een nieuwe sportdrank aan de basis liggen van de mindere prestaties. Het drankje zou het lichaam te veel vloeistoffen laten opnemen waardoor het lichaam niet 100 procent kan functioneren.

“Het is iets wat je wel vaker ziet in verschillende topsporten", vertelde Hushovd. “Net voor de grootste afspraken komen sponsor met iets nieuws af die dan moet gepromoot worden.” Johan Kaggestad, een andere Noorse wielercoach en -analist ging nog een stapje verder. “De belangrijkste wedstrijd van het jaar instappen met iets wat je op voorhand nooit geprobeerd hebt, is vragen om verlies. Je moet gebruiken wat je gewoon bent en waar je vertrouwen in hebt. Het is onprofessioneel van de ploeg en getuigt van een totaal gebrek aan management.”

UAE Team Emirates reageerde bij monde van zijn communicatieverantwoordelijke. “We hebben géén probleem met onze energiedranken”, klonk het bij Andrea Agostini op TV2. “We gaan dit intern evalueren en onderzoekn waarom Kristoff niet presteerde zoals we gehoopt hadden.”