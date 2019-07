Meurisse opnieuw in top 15: “Maar heb bergen van komende dagen nog nooit opgereden” JH/MCA

24 juli 2019

18u06 0 Tour de France Xandro Meurisse was één van de zes Belgen die vandaag in de ontsnapping zat. Door de grote voorsprong die de groep van het peloton kreeg, schuift hij in het algemeen klassement opnieuw op naar plaats 13: “Ik hoop wel dat de komende dagen minder warm zijn, ook andere renners zijn over deze omstandigheden niet te spreken”, deed de renner van Wanty-Gobert na de 17de rit zijn verhaal.

Toch is onze landgenoot voorzichtig: “De bergen van de komende dagen heb ik nog nooit opgereden”, temperde hij de verwachtingen. Een plaats in de top twintig zou alleszins al knap zijn voor een Tourdebutant, daarvoor heeft hij een voorsprong van bijna 16 minuten op de 20ste in de stand, Jésus Herrada.

Hilaire Van der Schueren: “Meurisse rijdt ook volgend jaar bij ons”