Meurisse (7de): “Ik had een slechte dag (dacht ik)” Xandro Meurisse zevende in Saint-Etienne en nu beste Belg in het klassement: 13de Joeri De Knop in Frankrijk

13 juli 2019

De Tour is acht dagen ver en de beste Belg in het klassement is… (tromgeroffel) Xandro Meurisse. Alleen ‘Madame Soleil’ die dát had kunnen voorspellen. Zevende, werd hij in Saint-Etienne. Wat ging het weer supergoed, denk je dan. “Eigenlijk liep het níet zo goed”, verraste Meurisse echter in de schaduw van het Stade Geoffroy-Guichard van AS Saint-Etienne. “Ik dacht écht dat het vandaag mijn offday zou worden. Gisteren had ik na 200 kilometer een gemiddelde hartslag van amper 110. Het maakte me wat loom en sloom. En dan draaien ze vandaag van in het begin de gas open. Ik hoop dat dit mijn slechtste dag was in drie weken.”

Excuseer? Meurisse, Wanty-Gobertploegmaat Martin en de Franse kampioen Barguil waren de enige drie procontinentale renners die overleefden in de groep van 32 na De Gendt, Pinot en Alaphilppe. En na een slopende rit door de Rhône met liefst zeven beklimmingen spurtte de 27-jarige West-Vlaming nog netjes tussen alle tenoren van deze Tour in de top tien. Dan is zo’n slechte dag toch wel héél relatief. “Ja, ik kwam er wonderwel door na een ultiem slecht momentje op de laatste helling. Ik loste, maar Sagan en Van Avermaet passeerden me nog en samen zijn we kunnen terugkeren in de groep. Vanaf dan rook ik de finish. Ik dacht: ‘er zit hier opnieuw iets moois in’. En reed opnieuw à bloc.”

Met deze benen is Meurisse lang nog niet klaar met deze Ronde van Frankrijk. “Ik bekijk het dag per dag. Ik blijf er rekening mee houden dat een écht slechte dag nog kan komen. Ik zal het ook accepteren dan. En er zeker geen slaap voor laten. Kan gebeuren, in mijn eerste grote ronde ooit. Ik probeer het alleszins te vermijden. Of alleszins zo goed mogelijk op te vangen. Ik laat me zeker niet gek maken. Die voorlopige dertiende plaats in de stand is mooi, maar voor hetzelfde geld sta ik een paar dagen na de eerste rustdag in Albi plots 25ste. Dan zal het zo zijn. Rustig blijven is de boodschap. Zoveel mogelijk toptienplaatsen verzamelen en, wie weet, nog eens mikken op een etappezege. Mijn Tour kan hoe dan ook al niet meer stuk.”