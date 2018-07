Meteen bingo voor Quick.Step in openingsetappe Tour: Gaviria knalt naar zege én gele trui, Froome verliest kostbare tijd XC

07 juli 2018

15u34 0 Tour De France Fernando Gaviria heeft de openingsetappe van de 105de Tour de France gewonnen. De Colombiaan van Quick.Step Floors toonde zich de snelste in de straten van Fontenay-le-Comte. Gaviria is meteen ook de eerste leider. Chris Froome, Nairo Quintana en Richie Porte verloren kostbare tijd.

De renners trokken zich vanochtend op het eiland Noirmoutier-en-l'Île op gang. De eerste etappe van 21 dagen koersplezier. Veel strijd om de eerste vroege vlucht van deze Tour was er niet. Meteen na het startsein muisden drie Fransen ervanonder: Yoann Offredo, Kevin Ledanois en Jérôme Cousin. Zij reden in een mum van tijd een bonus van vier minuten bij elkaar.

Nadien zette werkmier Tim Declercq zich op kop van het peloton. De West-Vlaming van Quick.Step Floors werd bijgestaan door een pionnetje van Dimension Data, Lotto NL-Jumbo en FDJ. Het leiderstrio kreeg zo niet al te veel speelruimte, maar kon wel strijden voor de bergtrui. De top van de Côte de Vix, de enige beklimming van de dag, lag op 28 kilometer van de streep.

Ledanois bereikte op die helling van vierde categorie als eerste de top. Met andere woorden: de 24-jarige Fransman van Fortuneo-Samsic mag morgen pronken in de bolletjestrui. Vervolgens liet de zoon van Yvon zich uitzakken, waarna Offredo en Cousin met z’n tweeën de finale kleurden.

Froome en Porte verliezen 51 seconden, Quintana meer dan een minuut

Maar op tien kilometer van de streep was ook het liedje van de twee Fransmannen uitgezongen. Een massasprint was onvermijdbaar. Nervositeit alom in het peloton, met een valpartij als gevolg. Onder meer Arnaud Démare werd opgehouden. Weg mogelijke zege. Balen voor de Fransman.

En ook de klassementsrenners werden niet gespaard: Richie Porte en Chris Froome raakten achterop na een tuimelperte. Nairo Quintana kreeg in de slotfase af te rekenen met een lekke band en verloor meer dan een minuut. De viervoudige Tourwinnaar bolde -samen met Porte- 51 seconden later na ritwinnaar Fernando Gaviria over de streep. Die laatste rekende in de sprint eenvoudig af met Peter Sagan en Marcel Kittel. De Colombiaan van Quick.Step Floors mag zo als eerste de gele trui aantrekken.