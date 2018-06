Met Tour-baas Christian Prudhomme op parcoursverkenning: "Bergen moet je in het echt zien" Marc Ghyselinck

03 juni 2018

08u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Gratis tip voor een geslaagde vakantiedag in de Alpen: zoek een plaatsje op het terras van Bar-restaurant La Pierra Menta, bestel bij de vriendelijke uitbaatster een tartelette aux myrtilles of een riz-au-lait en geniet vervolgens van het verbluffende uitzicht op de Barrage de Roselend, hoog en diep verborgen het Massif du Beaufortain in de Franse Savoie. Als dat niet lukt, kijk dan op woensdag 18 juli naar de elfde etappe in de Tour de France en benijd voor één keer de renners wanneer ze over dit schitterende stukje parcours van de Ronde van Frankrijk rijden.

Hij raakt er niet over uitgepraat. Dat La Pierre Menta een vermaarde internationale skiwedstrijd is, zegt Christian Prudhomme, gespreid over vier dagen. Dat de gelijknamige rots met een top van 2.714 meter wel heel raar boven het Massif du Beaufortin uitsteekt. Dat het uitzicht op het kunstmeer onwaarschijnlijk mooi is. En dat hij verrukt is dat de Tour eindelijk de Col du Pré in z'n parcours heeft kunnen opnemen. Want die moet eerst worden beklommen voor dit schitterende landschap zich voor de renners ontrolt. Als die daar oog voor hebben tenminste.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN