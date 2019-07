Merijn Casteleyn over voorlaatste Alpenrit: “Finish bergop, dus Alaphilippe kan niet rekenen op afdaling” MCA/XC

26 juli 2019

13u33 0

Vandaag staat in de Ronde van Frankrijk de voorlaatste Alpenrit op het programma. De renners moeten onder meer over de Col de l’Isoard, met 2.700 meter het dak van deze Tour de France. Nadien ligt de finish op een col. “Dus wordt het in de eerste plaats uitkijken naar Julian Alaphilippe, die geen afdaling heeft om zijn trui te verdedigen”, aldus VTM-journalist Merijn Casteleyn. Bekijk hierboven de volledige voorbeschouwing.