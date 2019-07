Merijn Casteleyn over langste rit van deze Tour: “Buitenkans voor de sprinters” MCA/TLB

12 juli 2019

13u19

Bron: VTM 0

De langste rit in de Tour, vandaag. De renners leggen tussen startplaats Belfort en de aankomst in Chalon-sur-Saône 230 kilometer af. De sprinters zouden in deze zevende rit opnieuw een kans moeten krijgen om toe te slaan, zo verwacht ook VTM-journalist Merijn Casteleyn. Bekijk hierboven zijn voorbeschouwing.