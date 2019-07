Merijn Casteleyn over de twaalfde etappe: “Niet ideaal voor de klassementsmannen, wél iets voor aanvallers” MCA

18 juli 2019

Vandaag trekt het peloton de Pyreneeën in. De twaalfde Tour-etappe is spek voor de bek van de aanvallers, weet VTM-journalist Merijn Casteleyn. “En er zitten zeven Belgen in de ontsnapping. Het zou wel eens kunnen dat de kopgroep strijdt voor de ritzege.” Bekijk hierboven de volledige voorbeschouwing.