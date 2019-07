Merijn Casteleyn over 8ste etappe: “Een rit waarvoor de helft van de Belgen naar deze Tour is gekomen” MCA/XC

13 juli 2019

13u04

Vandaag in de Tour: een heuvelachtige etappe van 200 kilometer tussen Mâcon en Saint-Étienne. “Het gaat de hele dag op en af. Dit is een rit waarvoor de helft van de Belgen naar deze Tour is gekomen”, vertelde VTM-journalist Merijn Casteleyn. Bekijk hierboven zijn voorbeschouwing.