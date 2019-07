Merijn Casteleyn over 15de etappe: “Wat met de verhoudingen binnen Team Ineos?” MCA/XC

21 juli 2019

De laatste Pyreneeënetappe in deze Tour is loodzwaar: één helling van tweede categorie en drie beklimmingen van eerste categorie. “Dit is een interessante rit”, aldus Merijn Casteleyn. “Misschien nodigt deze etappe uit om aan te vallen.” Maar ook de klassementsrenners zijn aan zet. “Wat met de benen van Geraint Thomas (die gisteren een minder dag had)? Wat met de verhoudingen binnen Team Ineos?” Bekijk hierboven de voorbeschouwing.