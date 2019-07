Merckx: “Moeten ons stilaan vragen stellen hoe ver Alaphilippe kan geraken” DMM

19 juli 2019

20u43 0 Tour de France Eddy Merckx was een opgemerkte gast in Pau, naar aanleiding van 100 jaar gele trui. Samen met enkele andere geletruidragers werd hij gevierd en de Kannibaal toonde zich onder de indruk van Alaphilippe.

“Super, indrukwekkend zelfs”, gaf Merckx aan bij France Television, “Er zijn niet genoeg superlatieven om de prestatie van Alaphilippe te omschrijven sinds het begin van deze Tour. Hij is een voorbeeld voor velen. Als je ziet dat hij met Geraint Thomas de eindwinnaar van de Tour van vorig jaar klopt, mogen we ons stilaan vragen beginnen stellen hoe ver hij kan geraken.”

Ook Thomas De Gendt ziet Alaphilippe ver komen. “Ik denk dat ze met Alaphilippe rekening zullen moeten houden, hij kan iets betekenen in het hooggebergte. Hij is geen normale ‘coureur’. Hij is ook geen Greg Van Avermaet van 70 kilogram, het is nog altijd een lichtgewicht die een lange klim omhoog aankan. Zo’n gele trui geef je niet zomaar af. Dat geeft vleugels. De concurrentie zal rekening met hem moeten houden. Anders kan zich een scenario voordoen als in de Giro. Carapaz heeft daar niet onverdiend gewonnen, maar ze hebben er te lang mee gespeeld.”