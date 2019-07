Merckx: “Deceuninck-Quick.Step niet sterk genoeg voor eindzege Alaphilippe” JSU/GVS

21 juli 2019

Op onze nationale feestdag mocht uiteraard ook Eddy Merckx niet ontbreken in de Tour. De vijfvoudige eindwinnaar maakte een tussenbalans op van de Belgen, keek in z’n glazen bol of Tim Wellens z’n bollentrui naar Parijs kan halen én wikte en woog de kansen van geletruidrager Julian Alaphilippe. “Ik denk dat Deceuninck-Quick.Step niet sterk genoeg is om hem de eindzege te bezorgen.”