Meesterknecht Van Aert deed titelverdediger Bernal kraken: “Goed voor het vertrouwen” Redactie

13 september 2020

Nieuwe rit in de Tour, nieuwe demonstratie van Wout van Aert. De meesterknecht van Jumbo-Visma sleurde kilometerslang op kop op de slotklim en beet zo uittredend Tourwinnaar Egan Bernal de nek af. "Het was duidelijk dat er iets aan de hand was met hem, want hij zag niet echt af", aldus Van Aert na de aankomst.



Wout van Aert kwam opnieuw indrukwekkend voor de dag als rechterhand van kopman Primoz Roglic. De Lillenaar loste bergop zelfs titelverdediger Egan Bernal. “Dat is natuurlijk goed voor het vertrouwen om nog even door te gaan. Ik ben samen met hem binnengekomen en het was duidelijk dat er iets aan de hand was met hem, want hij zag niet echt af. Ik denk dat hij zonder energie zat of een offday had.”

Jumbo-Visma ging duidelijk voor de ritzege, maar ook gele trui Roglic kon niet op tegen de sprint van Tadej Pogacar. “Jammer dat Primoz de rit niet wint natuurlijk. Ik zal niet zeggen dat we een cadeau kregen, maar het was een opportuniteit dat er maar acht renners voorop reden. Dan hebben we beslist om het tempo zo te maken dat we voor de ritzege konden gaan. We hebben onszelf niks te verwijten en het was opnieuw een goede dag, maar er zijn zeker nog te duchten concurrenten.”

Met de vorm van Van Aert lijkt het nog niet meteen in dalende lijn te gaan. “Ik was zeker in orde. Tijdens de rit die Martinez won, was ik iets minder. Maar gisteren en vandaag voelde ik me echt prima, dus ik mag niet klagen.” Welke rivalen voor de eindzege ziet Van Aert nog in het peloton? “Bernal was iemand die we hoog aangeschreven hadden als concurrent en die valt nu weg. Elke stap dichter bij Parijs is goed voor ons. Het is aan de rest om dichter te proberen komen.”