Matteo Trentin wint solo in Gap, Belgen moeten passen in finale JH/LPB

24 juli 2019

17u05 6 Tour de France Geen vierde Belgische ritzege in deze Tour. Zes landgenoten maakten deel uit van de vlucht van de dag, maar in de finale kon enkel Greg Van Avermaet (even) meedingen voor de bloemen. De olympisch kampioen moest echter buigen voor een sterke Matteo Trentin, die nog voor de lastige slotklim van de Sentinelle solo ging en makkelijk standhield. Van Avermaet werd uiteindelijk derde, Dylan Teuns eindigde vijfde. Xandro Meurisse, ook mee met de goeie vlucht, springt in het klassement van 19 naar 13.

Het kwik steeg vandaag opnieuw tegen de 40° Celcius, 200 kilometer in een hete oven stond er dus op het programma richting Gap. Er werden veel vraagtekens gesteld of er in deze weersomstandigheden wel gekoerst kon worden, maar de renners zelf hadden er minder problemen mee. De beuk werd er vanaf de eerste kilometer ingegooid, door wie anders dan Thomas De Gendt. Een grote groep van 32 renners trok mee in het zog van onze landgenoot. Daarbij zaten nóg vijf Belgen: Greg Van Avermaet, Xandro Meurisse, Dylan Teuns, Jasper Stuyven en De Gendts ploegmaat Jens Keukeleire. Ook onder anderen Bauke Mollema, Jésus Herrada, Rui Costa, Matteo Trentin, Omar Fraile en Edvald Boassen Hagen beseften dat dit misschien wel de laatste kans was op een geslaagde lange vlucht in deze Tour.

Dat de hitte weinig invloed had op het wedstrijdbegin, was duidelijk te merken: na één uur koers had de kopgroep al 51,7 kilometer afgehaspeld. De samenwerking van de leiders liep gesmeerd en de klassementsrenners wilden zich sparen met oog op drie loodzware Alpenritten. Zo bedroeg de voorsprong van de vluchters op een bepaald moment ruim een kwartier. Op de Côte de La Rochette-du-Buis, een klimmetje van vierde categorie, sloop Thomas De Gendt een puntje dichter in het bergklassement op zijn kamergenoot Tim Wellens. Daarna was het wachten tot de slotklim, de Col de la Sentinelle, op het beslissende moment. Die liep vijf kilometer op aan een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent. De top lag op 8,5 kilometer van het einde.

Enkele renners besloten niet zo lang te wachten en probeerden te anticiperen. Vlak voor de slotklim werd de groep in twee gesplitst: onder anderen Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Gorka Izaguirre en Kasper Asgreen zaten in het eerste deel. Erg goed verliep de samenwerking niet, daarvan profiteerde Trentin: de Europese kampioen reed weg en stoof als eerste de Col de la Sentinelle op. Eerste achtervolger Pierre-Luc Périchon was niet van het kaliber van de Italiaan en verloor seconde na seconde, net zoals het groepje met Van Avermaet, waar een sterke Asgreen uit weg demarreerde.

De Deen van Deceuninck-Quick.Step ging op en over Périchon, maar zette zijn actie te laat in om nog voor de overwinning te kunnen strijden. De zege van Trentin kwam niet meer in gevaar en Mitchelton-Scott kon zo voor de vierde keer de champagne ontkurken in deze Tour. Na één keer Daryl Impey en twee keer Simon Yates, nu de derde Tourritwinst uit Trentins carrière. Asgreen bleef uit de greep van de andere achtervolgers, waar Van Avermaet de sprint voor de derde plaats makkelijk naar zijn hand zette.

De groep der favorieten zat met de gedachten al bij morgen. Onder leiding van Deceuninck-Quick.Step kwamen alle klassementsrenners samen over de streep, ruim 20 minuten na Trentin. Julian Alaphilippe begint dus morgen als leider aan de koninginnenrit. Dan wordt drie keer de kaap van de 2000 meter boven zeeniveau gerond.