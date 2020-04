Mathieu van der Poel blijft hopen op Tour: “Het loket met wildcards al dicht? Dan breken we het raam wel open” GVS

16 april 2020

09u22

Bron: Bureau Sport 0 Tour de France Nu de Tour de France een nieuwe datum heeft , heeft het peloton ook een nieuw mikpunt. Maar Mathieu van der Poel weet niet of hij op 29 augustus wel aan de start zal verschijnen. Alpecin-Fenix kreeg geen wildcard, ‘MVDP’ hoopt dat ASO nog ingrijpt. “Dat het loket al gesloten is? Dan breken we het raam wel open”, vertelt hij bij ‘Bureau Sport’.

Toen organisator ASO in januari zijn wildcards uitdeelde voor de Tour 2020 was Alpecin-Fenix daar niet bij. De drie tickets voor niet-WorldTourteams gingen allemaal naar Franse ploegen. Drie maanden later ziet de wereld er helemaal anders uit. Covid-19 stuurde de hele wielerkalender in de war. Om de bestaanszekerheid van de teams in 2021 te kunnen vergroten, pleit rennersvakbond voor twee extra ploegen in de drie grote ronden. Enter Alpecin-Fenix, enter Mathieu van der Poel?

Als ik naar de Tour ga, mik ik op de tussenetappes. Het wordt zaak om mijn ritten uit te kiezen. Maar voorlopig is dat dus een droom Mathieu van der Poel

“Als het kan graag. Het zou voor onze ploeg zeer mooi zijn”, vertelt de 25-jarige Nederlander in het televisieprogramma ‘Bureau Sport’. “Dat het loket met de wildcards eigenlijk al dicht is? (lacht) Dan breken we het raam wel open. Maar het hangt niet van mij of van de ploeg af. De beslissing ligt bij de ASO. Het was een bizar jaar, misschien bekijkt de ASO de situatie nu wel anders en deelt het een extra wildcard uit. Alpecin-Fenix heeft al contact gehad met de ASO, want we kregen al een wildcard voor Parijs-Roubaix. Maar het fijne weet ik er ook niet van.”

En dan is ‘MVDP’ er helemaal klaar voor. “Ik ben alleszins beschikbaar om dit jaar de Tour te rijden. Ik zou niet weten waarom niet, er is niet veel anders te doen”, zegt Van der Poel. En wat zijn dan de doelen? “Ik ga sowieso niet naar Frankrijk om de Tour te winnen. Dan ga ik om ritten te winnen, vooral de tussenetappes. Het wordt zaak om mijn ritten uit te kiezen. Mooi, maar voorlopig is het dus een droom.”

Huishouden

Van der Poel traint elke dag. “Ik fiets nog dagelijks. Soms samen met mijn broer (David van der Poel, red.), soms samen met Zdeněk Štybar, die hier in de buurt woont. Ik heb het geluk dat we in België nog niet helemaal aan huis gekluisterd zijn, in vergelijking met Frankrijk. Daarom leef ik ook alle regels na om nooit met meer dan twee trainingspartners op pad te gaan.” En voor de rest is er maar weinig verschil voor hem. “Renners leven eigenlijk altijd in quarantaine. Wij trainen en rusten en zijn eigenlijk niet heel sociaal omdat rust zo belangrijk is. Op zich is dit een stage, maar dan van thuis uit. Of ik wat meer meehelp in het huishouden? (lacht) Ik zorg dat ik altijd goed kapot terugkom van de training, zodat ik een excuus heb.”

