Martin slaat toe op steile Mûr-de-Bretagne, Van Avermaet houdt stand XC

12 juli 2018

17u40 8 Tour De France De zesde etappe van de Tour de France was een kolfje naar de hand van Daniel Martin. De 31-jarige Ier van UAE Team Emirates had het beste eindschot in huis op de Mûr-de-Bretagne. Greg Van Avermaet hield stand en mag zo ook morgen in het geel rijden. Tom Dumoulin reed dan weer lek in de slotfase en verloor uiteindelijk 53 seconden.

Het peloton bleef vandaag nog even in Bretagne. De start lag in de haven van Brest, de finish 181 kilometer later op de pittige Mûr-de-Bretagne. Vooraf tevens heel wat kanshebbers voor de dagzege - zowel de punchers als de klimmers waren aan zet. Van Avermaet voorspelde daarnaast een spannende strijd voor de gele trui: “Het wordt een secondenspel.”

Vaststelling in deze Tour: de vroege vlucht komt telkens héél vroeg tot stand. Ook vandaag. Vijf renners kregen meteen een vrijgeleide van het peloton. De namen van de avonturiers: Laurent Pichon, Fabien Grellier, Damien Gaudin, Anthony Turgis en Dion Smith. Het vijftal reed een maximale voorsprong van zo’n zeven minuten bij elkaar.

Waaiers

Op 100 kilometer van de streep trokken de renners van Quick.Step Floors prompt de boel aan flarden. Waaieralarm. Nairo Quintana had oorspronkelijk de slag gemist, maar Movistar dichtte nadien de bres. Primoz Roglic had een groter probleem. De gewezen schansspringer zat in het laatste deel en kreeg anderhalve minuut aan de broek gesmeerd. Even stress, maar uiteindelijk kwam de boel een halfuur later weer samen.

Pech voor Dumoulin en Bardet

Vervolgens was het liedje van de vluchters op de eerste passage van de Muur uitgezongen. Plots stond Tom Dumoulin op amper vijf kilometer van de streep aan de kant. Lekke band. De Nederlander verloor uiteindelijk 53 seconden. Pech voor onze noorderbuur. Ook Romain Bardet werd niet gespaard. De Franse kopman van AG2R eindigde op een dikke halve minuut van de ritwinnaar.

De dagzege was dan weer een prooi voor Daniel Martin, die na een langgerekte spurt op de Mûr-de-Bretagne de tegenstand afhield. Pierre Latour en Alejandro Valverde werden respectievelijk tweede en derde. Julian Alaphilippe en Rafal Majka maakten de top vijf compleet. Van Avermaet finishte als twaalfde en blijft leider.