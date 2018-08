Marcel Kittel spurtkoning af in de Tour: "Dat is wat hem menselijk maakt" MDB

02 augustus 2018

14u43

Bron: Cycling Weekly 0 Tour De France Het contrast kan nauwelijks groter zijn. Na het boerenjaar 2017 stelde Marcel Kittel teleur. Geen vijf ritzeges in de Tour de France, maar wel een afscheid door een achterpoortje bij zijn nieuwe ploeg Katusha.

Met vijf spurtzeges was Marcel Kittel nog spurtkoning in La Grande Boucle en dus zette zijn nieuwe ploeg ook vol in op de snelle benen van de Duitser. Maar dat draaide helemaal anders uit. In de eerste etappe werd hij nog derde, daarna ging het bergafwaarts. Met de aankomst buiten tijd in de elfde etappe tot gevolg. "Ik loop niet blind door het leven", begrijpt Kittel de kritiek wel. "Er lag veel druk op mij en ik weet dat dit jaar een beetje een strijd was. Het was duidelijk dat de Tour de France geen 'walk in the park' zou worden."

Al zaten de omstandigheden ook niet mee. Bij Katusha moesten ze het zonder Marco Haller doen en Tony Martin viel tijdens de Tour geblesseerd uit. "Het is makkelijk om de spurttrein te beschuldigen", gaat Kittel verder. Zijn ploegmaat Rick Zabel staat hem bij. "Het was zeker niet makkelijk. Als je kijkt naar de ritten die Marcel vorig jaar won, kwam hij vaak van achteruit. Voor deze Tour probeerden we dat plan te volgen. Hij vertelde ons dat hij op 500 meter van de meet in tiende positie wou zitten. In de eerste rit waar hij derde werd, liep het goed. In de vierde rit ook. Op de andere dagen in die eerste week was ik er een dag niet, dan weer Tony, dan geraakte ik betrokken bij een valpartij."

Vooral op mentaal vlak had Marcel Kittel het moeilijk. "Het is eigenlijk grappig", zegt Zabel. "Je zou denken dat een man die vijf ritten in één Tour geen vertrouwensboost nodig heeft. Maar dat is ook wat Marcel menselijk maakt."