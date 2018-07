Marc Sergeant nog voor de start van de slotrit: "Onze Tour is helemaal mislukt" DMM

29 juli 2018

16u06 0 Tour De France Parijs is in zicht, dus is het stilaan tijd voor conclusies. Bij Lotto-Soudal wachten ze daar niet mee tot na de Tour. "Onze Ronde van Frankrijk is niet geslaagd, mislukt zelfs", liet ploegleider Marc Sergeant in een persbericht weten.

Neen, de Tour bracht niet waar Lotto-Soudal op had gehoopt. De Belgische wielerploeg ambieerde een ritzege, maar blijft met lege handen achter. De ploeg zag onderweg bovendien vijf renners uitvallen. Zo bereiken straks enkel Thomas De Gendt, Jasper De Buyst en Tomasz Marczynski de eindstreep op de Champs-Elysées in Parijs.

"We hebben zelden meegespeeld voor ritwinst", maakt Marc Sergeant de slotsom. "Thomas De Gendt in de etappe naar Mende en Jelle Vanendert naar Bagnères-de-Luchon hebben zeker een verdienstelijke poging gedaan, maar dat volstond niet om mee te doen voor een topresultaat. Dat is pijnlijk.”

“Ik ben hierdoor verrast, ja. Het eerste deel van het seizoen was goed, de voorbereiding op de Tour ook. Ik blijf er bij dat we de best mogelijke selectie samengesteld hebben voor de Tour. We hadden een evenwichtige kern met een aantal vrijbuiters waarvan iedereen dacht dat we konden meespelen voor succes."

"Tiesj Benoot en Jens Keukeleire zien opgeven voor de eerste rustdag was natuurlijk brute pech en een serieuze aderlating. In een Tour die niet lief was voor de niet-klimmers verloren we enkele dagen later nog André Greipel en Marcel Sieberg. Dan slinken de kansen op ritwinst natuurlijk snel.

"De inspanningen die geleverd werden, moesten vaak cash betaald worden. We moeten de draad zo snel mogelijk opnieuw oppikken. Er volgen nog veel mooie wedstrijden, maar er is natuurlijk maar één Tour.”

