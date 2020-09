Marc Hirschi: “Ik had dit niet verwacht. Dit is een droom” ABD

10 september 2020

17u31 0 Tour de France Ritwinnaar Marc Hirschi (22) kon maar moeilijk woorden vinden om Ritwinnaar Marc Hirschi (22) kon maar moeilijk woorden vinden om zijn eerste profzege te omschrijven. “Dit is ongelooflijk”, reageerde hij.

“Ik was er al twee keer dicht bij in deze Tour. Vandaag geloofde ik nooit écht dat ik zou winnen. Ik twijfelde. Ik bleef maar plank gas geven de laatste meters. Neen, hier heb ik geen woorden voor. Ik twijfelde omdat ze dichtbij waren en ik dacht aan de vorige etappes, toen het altijd net niet was voor mij. Alleen in de slotkilometer begon ik er in te geloven. Dat ik mijn eerste profzege kan boeken in de Tour, dat is een droom. Het kan niet beter.”

Of die vorige twee etappes hem extra motivatie hadden gegeven? “Ja, maar het gaf me ook veel vertrouwen. Ik wist dat ik goed ben. Anders zou ik vandaag nooit solo gegaan zijn. Het gaf me die extra ‘power’. Ik heb nu een ritzege beet en sta nu voor de derde keer op het podium. Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft om tot hier te geraken. Ik heb nooit gedacht dat ik op deze leeftijd al een rit kon winnen in de Ronde van Frankrijk. (lacht) Hier gewoon starten was al fantastisch.”

Devenyns: “Sterk nummer van Hirschi. Bravo”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Goudhaantje Hirschi, voetballer van origine die dorpsgenoot Cancellara achterna wil: “Fabian inspireerde me als kind” (+)