Exclusief voor abonnees Manager van Jumbo-Visma: "Wout inspireert” Bart Audoore in Frankrijk

17 juli 2019

08u29 0 Tour de France Dé revelatie van de eerste Tourhelft heet Wout van Aert, daar zijn zelfs de chauvinistische Fransen het mee eens. Bij zijn Nederlandse ploeg zijn ze al helemaal gek van hun Belg. “Wat een geweldige mindset heeft hij toch”, zegt Richard Plugge, manager van Jumbo-Visma.

Zijn jullie even verbaasd als wij over het Tourdebuut van Wout van Aert?

“Ik ben niet zo verrast. We hebben natuurlijk gezien hoe Wout in het voorjaar heeft gereden - in Parijs-Roubaix was hij de beste van het hele pak - en we kennen zijn waardes, we zien hoe vlug hij herstelt, we weten hoe snel hij is. In die zin wisten we al dat Wout een ongelofelijk sterke jongen is. We hadden goede hoop dat hij hier ging meedoen.”

Nochtans klonk dat heel anders voor de Tour: Groenewegen helpen en een goeie tijdrit rijden, was toen de opdracht.

“Klopt. Het mooie is dat hij meteen die extra stap zet. Dat kan natuurlijk alleen omdat hij een ultiem talent is. Een klasse apart.”

Voor alle duidelijkheid: wie is in de resterende sprintetappes de kopman?

“Dylan. Geen discussie. Vergeet niet dat het maandag een heel lastige etappe was en best een zware aankomst, met nog een paar knikjes. Dan is Wout op zijn sterkst, maar in een vlakke aankomst is Groenewegen nog altijd sneller. Dus vanaf nu is het weer alle ballen op Dylan.”

