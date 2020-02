Mag hij al beginnen dromen van geel? Deense Tourstart in 2021 op maat van Remco Evenepoel JDK

05 februari 2020

03u00 2 Tour de France Voor het eerst in vier jaar zal de Ronde van Frankrijk in 2021 nog eens van start gaan met een individuele tijdrit. Droomt Remco Evenepoel al van geel?

De ‘Grand Départ’ in Denemarken, gisterochtend officieel voorgesteld in Vejle, zal occasioneel op een vrijdag (2 juli) worden ingeleid met een vlakke, 13 kilometer lange chronorace in hoofdstad Kopenhagen (onder meer langs de Kleine Zeemeermin). Dat opent geweldige perspectieven voor onze Belgische specialisten ter zake. We denken daarbij spontaan aan werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en Belgisch kampioen Wout van Aert. Yves Lampaert en Thomas De Gendt ook. Maar vooral aan Remco Evenepoel, regerend Europees en vicewereldkampioen in de discipline. Uiteraard staat zijn deelname op dit moment nog niet vast, maar de specifieke aanloop zou wel een aanleiding kunnen zijn voor de eerste stapjes in het grote Tourcircus. Met zowaar de gele trui als inzet. Dit seizoen past Evenepoel nog voor de Ronde van Frankrijk. In mei maakt hij zijn groterondedebuut in de Ronde van Italië. Ook de Giro start met een individuele tijdrit van 8,6 kilometer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Nog 2 etappes in Denemarken

Ook de tweede en derde etappe van de Tour 2021 worden op Deens grondgebied gereden. Op zaterdag 3 juli rijden de ­renners vanuit festivalstad Roskilde via de Deense fjorden over de brug van de Grote Belt – de zeestraat die de eilanden Seeland en Funen verbindt – naar Nyborg (199 kilometer) en bereikt de Tour na ­ongeveer zeventig kilometer het meest noordelijke punt ooit in zijn 108-jarige geschiedenis. Onderweg wachten met Asnæs Indelukke, Høve Stræde en Karup Strandbakke drie hellingen. In de finale kan de wind een belangrijke rol opeisen. ’s Anderendaags gaat het vanuit Vejle in Jutland naar Sønderborg, Zuid-Denemarken. Ook hier, met Koldingvej, Hejlsminde Strand en Genner Strand, drie klimmetjes. Goed verspreid weliswaar over het traject van in totaal 182 kilometer, zodat de sprinters aan de finish wellicht hun hart zullen kunnen ophalen. Maandag 5 juli is een rustdag. Dan maakt de caravaan de oversteek naar Frankrijk. (JDK)

