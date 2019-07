Luke Rowe en Tony Martin uit Tour gezet na opstootje tijdens zeventiende rit: “Dit is een zware beslissing” AB

24 juli 2019

19u39 8 Tour de France Luke Rowe (Ineos) en Tony Martin (Jumbo-Visma) zijn door de wedstrijdjury uit de Tour gezet. De Duitser reed Rowe bijna de kant in toen de Brit het treintje van Jumbo wilde passeren. Een vreemd manoeuvre dat beide renners uiteindelijk zuur opbreekt.

Het peloton nam vandaag een snipperdag na een fel openingsuur en leek in alle rust naar de finish te rijden. Tony Martin en Luke Rowe zorgden echter voor opschudding. Toen Rowe aan kop van het peloton wilde postvatten, reed Martin hem bijna de graskant in. De twee gaven aan dat er “niets aan de hand was”. Maar de wedstrijdjury kon er niet mee lachen. Exit Rowe en Martin. Klassementsploegen Ineos (van Bernal en Thomas) en Jumbo-Visma (van Kruijswijk) moeten het met een pion minder doen. In een eerste reactie bij de NOS zegt Rowe dat het hem spijt “de jongens in de steek te moeten laten”. Ineos-baas Sir Dave Brailsford noemt het een “zware beslissing”.

