Lotto Soudal slachtoffer van inbrekers: 50.000 euro aan materiaal gestolen DMM/MG

18 juli 2019

Tour de France Domper op de feestvreugde bij Lotto Soudal gisteravond. Enkele uren na de spurtzege van Caleb Ewan, is er ingebroken in hun Holiday Inn hotel dichtbij de luchthaven van Toulouse.

De dieven gingen gericht te werk en viseerden de kamer van Tom Peeters, cameraman en fotograaf van de ploeg. Terwijl hij beneden in de lobby aan het werken was, werd er rond 21u in zijn kamer op het einde van de gang ingebroken. Er is voor 50.000 euro aan onder andere camera’s, lenzen en computers gestolen. Er ontstond even paniek bij de ploeg, maar de kamer van Peeters was de enige waar ingebroken bleek. De politie startte intussen een onderzoek en hoopt via vingerafdrukken en camerabeelden op de gang, de daders op het spoor te komen.