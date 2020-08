Lotto Soudal ontsnapt aan uitsluiting na twee “niet-negatieve” coronatests, omstreden Covid-maatregel net op tijd geschrapt Marc Ghyselinck

28 augustus 2020

06u28 6 Tour de France Een omstreden paragraaf in het Covid-protocol van de Tour is geschrapt. Er zal niet langer een hele ploeg naar huis worden gestuurd wanneer twee leden binnen een periode van zeven dagen een positieve coronatest afleggen. Lotto-Soudal hád gisteren twee positieve gevallen en ontsnapte dus meteen aan de uitsluiting.

Lotto-Soudal communiceerde donderdagavond dat twee stafleden een “niet-negatieve” test hebben afgelegd. De betrokken stafleden - Lotto zei niet wie - en hun kamergenoten zijn nu naar huis gestuurd. Ook de personen met wie ze in contact waren, zullen naar huis gaan.

Dat maakt op zijn minst vier personeelsleden minder voor het Belgische team, dat bestaat uit een zogenaamde bubbel van dertig man. Wel kunnen de betrokken stafleden nog worden vervangen.

Nieuw protocol

Onder het Covid-protocol dat ASO vorige week rondstuurde naar de deelnemende ploegen, had Lotto-Soudal nu al kunnen inpakken. Letterlijk stond het er zo: “Indien twee personen (renner of personeel aanwezig in de Tour) of meer van hetzelfde team ernstige symptomen vertonen of positief zijn getest op Covid-19, wordt de ploeg in kwestie uitgesloten van de Tour de France en mogen haar renners niet meer starten.”

Het was een paragraaf die op veel protest stuitte van de ploegen. Dinsdag vond daarover een vergadering plaats tussen de teams en Tourorganisator ASO. Na afloop van de vergadering stemde ASO er blijkbaar mee in om de bewuste paragraaf te schrappen. Woensdagavond kregen de teams een nieuw, achttien pagina’s lang protocol, waarin de bewuste paragraaf was verdwenen.

“De paragraaf was vatbaar voor erg veel discussie”, zegt ploegdokter Piet De Moor van NTT. “Het was een echte loterij. De kans op vals positieve testen is erg groot. En wat zijn ernstige symptomen van Covid-19? Kan je op basis daarvan een hele ploeg naar huis sturen? Ik denk dat ASO op tijd heeft ingezien dat dit niet kon en dat ze nu met het nieuwe protocol een reeks rechtszaken heeft vermeden.”

Vandaag vergadering

Hoe het wel moet, zal vandaag duidelijk worden tijdens een vergadering van ploegartsen met de Franse professor Xavier Bigard, de medische directeur van de Internationale Wielerunie (UCI), en het Covid-team van de Tour. Piet De Moor wil niet op de zaken vooruit lopen, maar zegt: “Ik denk dat ze nu geval per geval zullen bekijken.”

Sta jij ook te popelen voor de Tour? Doe mee aan het online wielerspel Goudentour.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.

After a PCR test, specific to SARS-Cov-2, revealed two non-negative cases, Team #LottoSoudal decided to send home two staff people, as well as their roommates. Safety remains priority number one. Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Lees ook:

Bestijgt Jumbo-Visma de troon van Sky/Ineos? “Onze ploeg ademt topsport. Wij willen gewoon winnen, de beste zijn”

IN BEELD. Tourpresentatie zonder grandeur - Bernal aan de weinige aanwezigen: “Ik hoop jullie mooie emoties te bezorgen”