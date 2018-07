Lotto-Soudal mag ‘geheim wapen’ ook niet in ploegentijdrit Tour gebruiken DNR/XC

08 juli 2018

13u48 0 Tour De France Lotto-Soudal verbaasde in de Dauphiné vriend en vijand met de derde plek in de ploegentijdrit. Het geheime wapen van de Belgische WorldTour-formatie: een mysterieuze gel, met witte bolletjes, die de aerodynamica verbetert. Maar in de ploegentijdrit van morgen mag Lotto-Soudal die speedgel niet gebruiken.

"We mogen niet van de UCI. Dat hebben ze ons via mail laten weten", luidt het bij Lotto. "Hadden we een klassementsrenner gehad, of de ploegentijdrit konden winnen, dan hadden we dat misschien aangevochten. Maar nu is dat zinloos om er een groot spel van te maken. Het is niet van harte, maar we leggen ons neer bij de beslissing van de UCI. We rijden dus in de ploegentijdrit zonder speedgel."

Volgens hoogleraar Bert Blocken boekte Lotto tijdens de ploegentijdrit in de Dauphiné een tijdwinst van 25 tot 30 seconden. “Het gaat erom dat een glad oppervlak wordt ruw gemaakt. De vortexpakken van Sky in de Tour vorig jaar, de pakken van Movistar ook, zijn ruw op de schouders. Daardoor volgt de luchtstroom beter het lichaam. Ruw is aerodynamischer dan glad. Hoe langer de lucht langs het lichaam blijft, hoe minder luchtweerstand je hebt", aldus Blocken.