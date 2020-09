Lotgenoot Vanspringel weet als geen ander hoe Roglic zich nu voelt: “Hij ging twee keer kapot” GVS

20 september 2020

16u07 1 Tour de France Als er één man is die weet wat Primoz Roglic nu meemaakt, is het Herman Vanspringel. In 1968 overkwam hem hetzelfde. “De hele ploeg die zó hard werkt, maar uiteindelijk kan je het niet afmaken. Dan ben je gebroken.”

Vol ongeloof werd Herman Vanspringel gisteren 52 jaar in de tijd terug gekatapulteerd. Pogacar deed in de klimtijdrit het onmogelijke door Roglic een achterstand van 1:56 aan te smeren en tot ieders verbazing de eindzege in de Tour weg te kapen. Tadej in de hemel, Primoz in de hel. Vanspringel weet als geen ander hoe de kopman van Jumbo-Visma zich nu voelt - in 1968 overkwam hem hetzelfde.

Met een kloof van zestien tellen begon hij op de laatste dag aan de tijdrit van 55,2 kilometer van Melun naar Parijs. Onze landgenoot startte goed, maar kon zijn tempo niet volhouden. Jan Janssen had een wonderdag en verslapte daarentegen niet. De Nederlander was 54 seconden rapper en won de Tour met 38 tellen op Vanspringel. Niemand die zo’n ommekeer toen had verwacht. Net als gisteren...

Je bent twee keer kapot. Eerst in de tijdrit zelf - je merkt dat je die gele trui aan het verspelen bent -, nadien als het effectief zo ver is: aan de finish en tijdens de vele dagen daarna Herman Vanspringel

“Ik kreeg kippenvel toen ik gisteren voor de televisie zat”, vertelt de inmiddels 77-jarige Vanspringel. “Alles kwam terug, vooral dat verschrikkelijke gevoel dat Roglic ongetwijfeld nu ook ervaart. Eigenlijk ben je twee keer kapot. Eerst in de tijdrit zelf - je merkt dat je die gele trui aan het verspelen bent -, nadien als het effectief zo ver is: aan de finish en tijdens de vele dagen daarna. Jumbo-Visma werkte een hele Tour zo hard. Denk maar aan Wout van Aert. Of Tom Dumoulin die zijn eigen kansen opofferde. En dan kan je hen die eindzege niet schenken. Dan ben je echt gebroken.”

Vanspringel ziet gelijkenissen tussen ‘zijn’ Tour en die van 2020. “Ik reed absoluut geen slechte tijdrit, ik finishte zelfs nog tweede. Maar ik botste op iemand die vloog. Er was gewoonweg niets aan te doen. Ook Roglic zakte niet door het ijs en valt eigenlijk niets te verwijten. Heb je gezien hoe leeg hij was toen hij de streep overschreed? Hij gaf alles, hoor. Hij legde het gewoon af tegen een toptalent dat nú al alles naar de kl*ten rijdt. Zonder ploeg, hé. Dat is nog het strafste. Onuitgegeven.”

“Voor de neutrale fan is dit een fantastisch einde van de Tour”, gaat Vanspringel verder. “Maar bij Jumbo-Visma kunnen ze er uiteraard minder mee lachen. Al vind ik wel dat ze er nu alles aan moeten doen om deze Tour in schoonheid af te sluiten. Álles op Van Aert vandaag, met Roglic die de laatste kilometer op kop sleurt. Hoe mooi zou dat niet zijn? Als dank voor al het werk dat Wout de laatste weken deed.”

