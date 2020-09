Lopez wint spektakelstuk op Col de la Loze, Roglic zet Pogacar op een kleine minuut in de strijd om geel DMM

16 september 2020

17u19 5 Tour de France Miguel Angel Lopez heeft de koninginnenrit in de Tour met aankomst op de steile Col de la Loze gewonnen. Het voorspelde vuurwerk tussen de favorieten kwam er. Roglic en Pogacar vochten een duel uit man tegen man. De gele trui was daarbij net iets beter dan de witte trui. Roglic heeft nu 57 tellen voorsprong in het klassement.

De Col de la Madeleine en de Col de la Loze. Twee onuitgegeven Alpenreuzen in wat de koninginnenrit van deze Tour moest worden. In Grenoble werd uitgekeken naar een Sloveens titanenduel. Primoz Roglic versus Tadej Pogacar. Of kwam er nog een andere favoriet tussen fietsen?

In de vlucht van de dag in vijf ‘usual suspects’. Alaphilippe, Carapaz en Kämna waren er gisteren al bij. Dan Martin en Izagirre maakten de kopgroep rond. Eerst had ook Thomas De Gendt zich gegooid, maar zonder succes. Veel meer dan vijf minuten kregen de vluchters niet. Een koninginnenrit geef je natuurlijk niet zomaar weg.

Alaphilippe en co moesten in de aanloop naar de Madeleine wroeten voor hun voorsprong. In het dal ging de snelheid amper onder de 50 kilometer per uur. De overgang naar de koffiemolen was er daardoor niet minder bruusk op. Het eerste grote slachtoffer in het peloton op de Madeleine: de met netelroos kampende Quintana.

Ondertussen een kleine putsch van Bahrain-McLaren. De ploeg van Mikel Landa haalde de zeef boven op de Madeleine. Zo kwam het dat een uitgedund peloton van niet meer dan dertig man de top rondde. Bij de pasovergang een move van Pogacar. De Sloveen na de witte trui, nu ook in de bollen.

Dat de ritwinnaar niet vooraan zat, was aan de voet van de Col de la Loze zo klaar als een klontje. Kämna en Martin losten onderweg al de rol, het liedje van Alaphilippe en Izagirre strandde iets over halverwege de slotklim. Carapaz bleek een taaiere brok. Bahrain-McLaren bleef onderhand indruk maken in dienst van Landa.

Het was dan ook des te opvallender dat Landa als een van de eerste favorieten overboord ging toen het aan de grote kanonnen was. Pogacar, Roglic, Porte, Pogacar en Lopez waren de beteren. De gele trui kon wel nog rekenen op Kuss. De Amerikaan verrichtte op stroken boven 20 procent berenwerk voor z’n kopman.

Roglic liet daarop even een gat vallen om Pogacar uit z’n kot te lokken. De Slovenen keken elkaar even aan, Lopez maakte van het moment gebruik om op en over Kuss te springen. Roglic deed iets later hetzelfde. Pogacar bleef op zijn beurt plakken. Een heerlijk man tegen man gevecht ontspon zich bij het ingaan van de slotkilometer.

Pogacar hield de schijn even op nog terug te kunnen keren bij Roglic, maar in de laatste hectometers kreeg de jongste van de twee Slovenen nog een klein klopje. De witte trui gaf uiteindelijk 17 seconden toe op de gele trui. In het klassement heeft Roglic nu een kleine minuut voorsprong. De Tourzege lijkt binnen handbereik.

Derde in het klassement is dagwinnaar Lopez. De Colombiaan gaf z'n landgenoten zo iets om zich mee te troosten na de opgave van Bernal. De springveer van Astana heeft in de stand 1:26 achterstand op Roglic. Morgen volgt opnieuw een flinke Alpenrit met 5.000 hoogtemeters, weer spektakel?

