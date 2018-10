LIVESTREAM. Volg hier de voorstelling van de Tour de France 2019, mét Grand Départ in Brussel Redactie

25 oktober 2018

11u00 0 Tour De France Deze middag wordt vanaf 11u30 in het Palais des Congrès in Parijs het rittenschema voor de Ronde van Frankrijk 2019 onthuld. Dat Brussel volgend jaar het Grand Départ mag organiseren, is al langer bekend. ASO wil op die manier de eerste Tourzege van Eddy Merckx, in 2019 precies vijftig jaar geleden, in de bloemetjes zetten. Maar wat mogen we nog verwachten?

Op zaterdag 6 juli begint de 106de Tour met een rit over 192 km. De renners starten op de Grote Markt van Brussel en na een passage over de Muur van Geraardsbergen volgt de aankomst aan het Koninklijk Paleis in Laken. In de tweede etappe wordt er een ploegentijdrit over 28 km gereden, met finish aan het Atomium. Op dag drie zou het peloton starten in Binche, waarna de grens richting Frankrijk wordt overgestoken.

Na enkele vlakke ritten wacht de renners het eerste klimwerk in de Vogezen. Naar verluidt ligt er een finish op La Planche des Belles Filles na een steile strook van liefst 24 procent. De eerste rustdag zou dinsdag 16 juli zijn, waarna de klimgeiten afspraak hebben in de Pyreneeën. ASO zou er een aankomst op de Col du Tourmalet en Prat d'Albis plannen. Na een tweede rustdag in Nîmes op 22 juli zet de karavaan zijn tocht verder naar de Alpen. Daar zouden aankomsten zijn in skioorden Valloire en Tignes en, als climax, in Val Thorens.

De aankomst ligt traditioneel op de Champs-Elysées in Parijs. Daar wordt op 28 juli de opvolger van Geraint Thomas gevierd.

Volg de persconferentie hieronder live in tekst en beeld:

