LIVE. Tourbaas Christian Prudhomme legt positieve test af, Zwitsers Küng en Schär vormen vroege vlucht

Tour De France

Het peloton mag straks de benen meteen inwrijven, want de wind waait doorgaans hard tussen startplaats Ile d’ Oléron en de aankomst in Ile de Ré. Wie sprint straks naar de zege in de tiende rit? Volg alle ontwikkelingen LIVE op deze pagina.

De Tourkaravaan dendert voort. Geen enkele renner in de Tour is besmet met het coronavirus, al testte grote baas Christian Prudhomme wél positief - net als 4 stafleden van respectievelijke Mitchelton-Scott, Ineos, Cofidis en AG2R.