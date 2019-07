LIVE. Eddy Merckx en ploegmakkers van 1969 gehuldigd door koning Filip Redactie

05 juli 2019

12u50

Bron: VTM NIEUWS 2 Tour De France Wielerlegende Eddy Merckx wordt vandaag ontvangen op het kasteel van Laken, waar hij door koning Filip en koningin Mathilde gehuldigd wordt. Samen met zijn familie en zijn ploegmakkers van 1969 is Merckx uitgenodigd bij het vorstelijk paar. Volg het hier live vanaf 13.00 uur.

50 jaar geleden won Eddy Merckx zijn eerste Ronde Van Frankrijk. Daarom zetten koning Filip en koningin Mathilde hem vandaag graag in de schijnwerpers.

“De 106e editie van de Ronde zet ons land en onze hoofdstad in het bijzonder gedurende twee dagen in de schijnwerpers”, klinkt het in een persmededeling van het koninlijk Paleis. “Deze editie brengt hulde aan de grootste wielrenner aller tijden en viert ook de 100e verjaardag van de Gele Trui, waarvan Eddy Merckx nog steeds de recordhouder is met het hoogste aantal (97) dagen in het geel.”