Lefevere neemt Gilbert niet mee naar Tour: “Een klap in het gezicht” Bart Audoore & Joeri De Knop

26 juni 2019

Deze voormiddag om tien uur maakt Deceuninck-Quick.Step zijn selectie voor de Tour bekend. En dat zal zonder Philippe Gilbert (36) zijn. Het was de Franse sportkrant l’Equipe die als eerste meldde dat onze landgenoot de Grand ­Départ in Brussel zal missen. Lefevere, Gilbert, noch hun entourage wilden commentaar geven op het bericht, maar gisteravond kwam de bevestiging: de winnaar van Parijs-Roubaix is eerste reserve bij Deceuninck-Quick.Step. De ploegleiding geeft de voorkeur aan de renners die het uitstekend hebben gedaan in de Ronde van Zwitserland. De kopmannen zijn sprinter Elia ­Viviani, puncher ­Julian Alaphilippe en klimmer Enric Mas. Zij krijgen ­Devenyns, Morkov, Richeze én ­Lampaert en Asgreen mee in steun – vooral die laatste twee lagen in balans met Gilbert. Zijn niet-selectie is een grote ontgoocheling voor Gilbert – «Een klap in het gezicht», noemt een van zijn getrouwen het. De ­Ardenner had de voorbije weken hard getraind tijdens een hoogte­stage in Spanje en had zijn zinnen gezet op een nieuwe Tourdeelname. L’Equipe insinueert dat de moeilijke onderhandelingen tussen de renner (die einde contract is) en de ploeg meespelen in de beslissing om hem thuis te laten, maar dat lijkt niet het geval. Er is inderdaad nog geen akkoord, maar normaal zou Gilbert eerstdaags een nieuw voorstel krijgen van de ploeg. In 16 jaar als prof reed hij 9 keer de Tour. Hij won daarin één etappe.