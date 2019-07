Lefevere: “Misschien in 2021 of 2022 een Tour-ploeg rond Alaphilippe” MCA/GVS

22 juli 2019

14u01

Bron: VTM NIEUWS 0

“De Fransen zijn allemaal gek aan het worden.” Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick.Step, beseft maar al te goed wat voor huzarenstukje hij opvoert met Julian Alaphilippe. “Maar wij proberen kalm te blijven. Het is iets leuks dat ons overkomen is. Binnen de ploeg is iedereen rustig, dat heeft een goede invloed op Julian.” Maar kan hij écht de Tour winnen? “Wij hadden altijd verwacht dat hij een ‘patat rond z’n oren zou krijgen’. Maar hij heeft hem nog steeds en ik zag zwakheden bij Geraint Thomas en Steven Kruijswijk. Maar met dit team kunnen we eigenlijk geen Tour de France winnen. Ook niet volgend jaar, want dat team is al gemaakt. Maar misschien bouwen we in 2021 of 2022 een ploeg rondom hem voor de Tour.”