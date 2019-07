Lefevere in de clinch met journalist: “Mislukte coureur. Moet je mijn bril even lenen?” Redactie

25 juli 2019

You don’t mess with Patrick Lefevere. Vraag maar aan de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld. Toen hij tweette dat Alaphilippe straftijd moest krijgen omdat hij een (lichte) duw kreeg net onder de top van de Galibier reageerde Lefevere gepikeerd. “Totaal niet waar loser. Halve journalist. Mislukte coureur. Maak es (sic.) een column over de moto’s ok? Of moet je mijn bril even lenen.” Slik.

Totaal niet waar loser. Halve journalist. Mislukte coureur. Maak es een column over de moto’s ok ? Of moet je mijn bril even lenen https://t.co/pnskkdVMuq Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link