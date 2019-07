Lampaert: “We hebben revanche genomen” JSU/GVS

08 juli 2019

In Brussel boekte Deceuninck-Quick.Step geen succes, vandaag was het wel raak. “Julian Alaphilippe heeft ongelofelijk sterk gereden. We zijn super content dat hij de rit pakt”, vertelde ploegmakker Yves Lampaert. “Het geel erbij is de kers op de taart. We hadden veel verwacht van het openingsweekend, vandaag hebben we revanche genomen. Nu gaan we proberen die trui zo lang mogelijk te verdedigen.”